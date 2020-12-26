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تحذيرات وعمليات إجلاء في بريطانيا بسبب العاصفة بيلا

07:59 م السبت 26 ديسمبر 2020
تحذيرات وعمليات إجلاء في بريطانيا بسبب العاصفة بيلا

ارشيفية

لندن - (د ب أ)

تسببت العاصفة بيلا في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 112 كيلومترًا في الساعة عبر الجزر البريطانية، اليوم السبت، حيث صدرت عدة تحذيرات بشأن الطقس.

وفي الساعة الخامسة صباحًا، تم تفعيل 78 تحذيرًا و99 تنبيها بشأن الفيضانات في إنجلترا، في حين كان هناك تحذيران وخمسة تنبيهات بشأن الفيضانات في ويلز، وأصدرت وكالة حماية البيئة الاسكتلندية سبعة تحذيرات و 13 تنبيها.

وفي وقت سابق ، نصحت السلطات أكثر من 1300 من السكان بمغادرة منازلهم في جنوب شرق إنجلترا خلال فترة الكريسماس بسبب اقتراب العاصفة بيلا.

ومن المتوقع هطول مزيد من الامطار يومي الأحد والاثنين.

العاصفة بيلا بريطانيا أمطار غزيرة

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