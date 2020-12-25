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روسيا تستنكر استدعاء سفيرها لدى تل أبيب بسبب انتقاده لدور إسرائيل بالمنطقة

10:24 م الجمعة 25 ديسمبر 2020
روسيا تستنكر استدعاء سفيرها لدى تل أبيب بسبب انتقاده لدور إسرائيل بالمنطقة

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

أعربت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن استنكار موسكو بسبب استدعاء سفيرها لدى إسرائيل.

وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، "لقد فوجئنا برد الفعل الحاد على الأسئلة التي أثيرت في مقابلة سفيرنا لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف، مع صحيفة جيروزليم بوست. لقد نقلنا الموقف الوارد فيه مرارًا إلى زملائنا الإسرائيليين على مختلف المستويات. تتوافق جميع تصريحات السفير الروسي الواردة في المقال مع الموقف المعروف لروسيا بشأن الشرق الأوسط"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن روسيا تقيم بشكل إيجابي تطبيع علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب ككل باعتباره فرصة لإنشاء قنوات جديدة للتواصل الحضاري على أساس الأعراف القانونية الدولية، موضحة أن موسكو تنطلق من فرضية أن استمرار المواجهة ورفض الحوار لا يؤدي إلا لتعقيد إيجاد حلول لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي.

هذا المحتوى من

Asha
ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية روسيا

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