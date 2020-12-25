تركيا تعلن عن ضرائب استهلاك ثابتة على التبغ

أنقرة - (د ب أ):

نشرت تركيا قائمة بضرائب الاستهلاك وسوف تطبق على منتجات التبع مثل السجائر والسيجار للنصف الأول من عام 2021، بحسب قرار تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة.

وتشمل القائمة معدلات ضريبة وحد أدنى من الضريبة الثابتة سوف يطبق على البضائع المستهدفة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

يشار إلى أنه في اليوم الأخير من 2019، قالت تركيا إنها لن تطبق زيادات ضريبية بشكل تلقائي في النصف الأول من 2020.