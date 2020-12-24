الرئيس العراقي: المسيحيون عانوا القتل والتشريد على أيدي الظلاميين الإرهابيين

بغداد - (د ب أ):

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن المسيحيين عانوا طيلة السنوات الماضية من آثار التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن العراق فقد الكثير من طاقاتهم حين اضطروا إلى مغادرة ديارهم وتعرضهم إلى القتل والتشريد على أيدي الظلاميين الإرهابيين.

وأحيا المسيحيون مساء اليوم الخميس، قداس ليلة الميلاد المجيد بحضور رسمي كبير يتقدمه الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وأكد الرئيس العراقي في كلمة له خلال حضوره قداس في كنيسة مار يوسف مساء اليوم على ضرورة " تغليب الحوار والمصالحة والتكاتف ونبذ الكراهية والتفرقة".