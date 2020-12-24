أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

جونسون: توصلنا لأكبر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيعيد لنا سيادتنا

05:41 م الخميس 24 ديسمبر 2020
جونسون: توصلنا لأكبر اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيعيد لنا سيادتنا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وسط لندن

وكالات:

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده توصلت لأكبر اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي لفترة ما بعد "بريكست"، لافتًا إلى أن ذلك الاتفاق سيعيد لبريطانيا سيادتها وسيطرتها على قوانينها.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس إن "الاتفاق سيتيح لنا تدفق الكثير من البضائع بدون رسوم جمركية".

وأضاف أن "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي سيعيد لنا السيطرة على مصائرنا وقوانينا".

وتابع "الاتفاق الذي توصلنا إليه مع الاتحاد الأوروبي سيعرض على البرلمان يوم 30 ديسمبر".

وكانت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسلا فون دير لاين، أعلنت التوصل لاتفاق "عادل ونافع للطرفين" مع المملكة المتحدة بعد مفاوضات صعبة.

وأكدت فون دير لاين، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن "المفاوضات كانت صعبة جدا والكثير كان على المحك للجميع لذلك هذا اتفاق كان يجب أن نحارب لأجله".

وأضافت "حان الوقت لطي صفحة بريكست والمملكة المتحدة تظل حليفا لنا".

بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بريطانيا

الخبر التالى:

جونسون: إعفاء متبادل من الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من يناير

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 127972

    عدد المصابين

  • 107961

    عدد المتعافين

  • 7209

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 78949750

    عدد المصابين

  • 55498063

    عدد المتعافين

  • 1735168

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا