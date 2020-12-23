"أكسيوس": واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد

وكالات

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، مساء الأربعاء، بأن واشنطن تدرس إغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد سلسلة الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة، من قبل فصائل مدعومة من إيران

وقال مصدرين مطلعين على المناقشات، لموقع "أكسيوس" إن هذه خطوة من بين عدة خيارات قيد الدراسة لردع طهران ووكلائها في العراق.

وكان أحدث هجوم على المنطقة الخضراء، وقع الأحد الماضي، ونجحت المنظومة الدفاعية للسفارة في التصدي لصواريخ استهدفت السفارة والمنطقة المحيطة بها.

وفي ٣ ديسمبر الجاري، أفادت تقارير سربتها وسائل إعلام أمريكية برغبة واشنطن بتخفيض عدد دبلوماسييها العاملين في سفارتها في بغداد، بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة.

واجتمع اليوم الأربعاء، مسؤولو الأمن القومي الأمريكي، في البيت الأبيض، لمناقشة وطرح عدة خيارات على ترامب، لردع إيران ووكلائها في العراق، عن مهاجمة الدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين في العراق، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال مصدر أمريكي، إن مسؤولو الأمن القومي اتفقوا على عدة خيارات لطرحها على ترامب قريبًا.

وأوضح أن، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والقائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، ومستشار الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين كانوا حاضرين خلال المناقشات بشأن إيران.