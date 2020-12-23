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غدًا.. جنوب سيناء تسلم عقود 60 منزلًا بدويًا لمستحقيهم بقرية الوادي

10:24 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
غدًا.. جنوب سيناء تسلم عقود 60 منزلًا بدويًا لمستحقيهم بقرية الوادي

أرشيفية

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى غدًا الخميس، تسليم عقود 60 منزلًا بدويًا بقرية الوادي التابعة لمدينة طور سيناء، لمستحقيهم ممن انطبقت عليهم الضوابط والشروط التي وضعتها المحافظة للحصول على هذه المنازل.

وأوضح المحافظ في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن تكلفة إنشاء هذه المنازل تخطت 12 مليون جنيه، تنفيذ منطقة تعمير جنوب سيناء، وجرى إنشاؤها على أعلى مستوى، وتزويدها بكافة المرافق والخدمات، وتصل مساحة المنزل لنحو 120 مترًا، ويتكون المنزل من ثلاث غرف، وصالة، ومطبخ، وحمام، وحوش كبير، ومظلة خارج المنزل.

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء كانت قد طرحت 120 منزلًا بدويًا لمواطني مدينة الطور، بينهم 60 منزلًا بقرية الجبيل، و60 بقرية الوادي، وذلك طبقًا لبعض الضوابط والشروط، أهمها أن يكون المتقدم من أبناء قرية الجبيل أو الوادي، والسن لا يقل عن 21 سنة، ولم يسبق للمتقدم الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، وليس له ملف تقنين لمنزل.

خالد فودة محافظ جنوب سيناء قرية الوادي مدينة طور سيناء

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