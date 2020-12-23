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بوتين: خطة الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة الكربون "منافسة غير عادلة"

10:20 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
بوتين: خطة الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة الكربون "منافسة غير عادلة"

فلاديمير بوتين


موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع عبر شبكة الإنترنت لمجلس الدولة الروسي، إن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم حدودية على البضائع كثيفة الكربون من البلدان الأخرى، تعد محاولة جزئية "لاستخدام وسائل منافسة غير عادلة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بوتين قوله، إن هناك بالتأكيد عنصر خداع، وأن محاولة استخدام ذلك يعد وسائل منافسة غير عادلة .

وكان أحد مساعدي بوتين قد أبلغ الشركات الروسية في وقت سابق من العام الجاري أن عليها أن تستعد لضريبة كربون قاسية من الاتحاد الأوروبي.

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