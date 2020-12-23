أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

مقتل العشرات في هجوم نفذه مسلحون بإقليم إثيوبي محاذ للسودان

07:17 م الأربعاء 23 ديسمبر 2020
مقتل العشرات في هجوم نفذه مسلحون بإقليم إثيوبي محاذ للسودان

إثيوبيا

وكالات

قتل عشرات الأشخاص في هجوم شنه مسلحون اليوم الأربعاء، في منطقة بني شنقول-جوموز غرب إثيوبيا، الواقعة بالقرب من السودان، في أحدث أعمال عنف دامية بين جماعات عرقية متناحرة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات في أحدث أعمال عنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.

وذكر مسؤول من المنطقة دون الكشف عن هويته أن السلطات كانت على علم بالهجوم وتحقق من تفاصيل هوية المهاجمين والضحايا،ورفض تقديم مزيد من المعلومات.

اثيوبيا السودان أعمال عنف

الخبر التالى:

بدأ كمدرس ابتدائي.. ترشيح ميجيل كاردونا لتولي منصب وزير التعليم الأمريكي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القاهرة 31.7%.. ترتيب المحافظات في إصابات كورونا - تفاعلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا