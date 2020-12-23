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الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

10:51 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

أرشيفية

مانيلا- (د ب أ):

انضمت الفلبين واليابان وكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إلى قائمة متزايدة من الدول التي تحظر الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا، وسط مخاوف عالمية بشأن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها.

وسوف تحظر الفلبين جميع الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا في الفترة من ليلة عيد الميلاد (كريسماس) وليلة رأس السنة، بما في ذلك رحلات العبور (ترانزيت)، حسبما أفاد المتحدث الرئاسي هاري روكي، مشيرا إلى أنه لا يزال مسموحا برحلات المغادرة.

وقال روكي إن تعزيز بروتوكولات العزل التي تتطلب الخضوع للحجر الصحي في منشأة حكومية شمال مانيلا حتى إذا كانت فحوص الكشف عن الإصابة بكورونا سلبية سوف يشمل المسافرين في رحلات جوية وصلت قبل 24 ديسمبر الجاري.

وذكرت وزارة الصحة في الفلبين أن تلك الخطوات تأتي بعد اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا وتحسبا لارتفاع عدد حالات الإصابة في موسم العطلات.

وفي مؤتمر صحفي في طوكيو، أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا، ابتداء من غد الخميس.

ويُسمح فقط للمواطنين اليابانيين والمواطنين الأجانب الحاصلين على الإقامة بدخول البلاد. وسوف تفرض الحكومة الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما اعتبارا من الخميس.

وفي غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكورية الجنوبية أن حظرا للرحلات من وإلى بريطانيا سيدخل حيز التنفيذ بأثر فوري حتى نهاية العام الجاري.

كما ستفرض سول حجرا صحيا صارما لمدة أسبوعين على جميع القادمين من بريطانيا، مع إجراء فحص إضافي لهم قبل خروجهم من العزل.

وفرضت عشرات الدول حظر سفر على بريطانيا، بسبب السلالة الجديدة.

وانضمت كل من كندا وهونج كونج والهند وباكستان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة، إلى جانب مجموعة من الدول الأوروبية، إلى القائمة المتزايدة للبلدان التي تقيد السفر لبريطانيا.

ويقول خبراء بريطانيون إن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70%، مع تضرر لندن وجنوب شرق إنجلترا بشكل خاص.

ومع ذلك ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين أن السلالة الجديدة للفيروس يمكن السيطرة عليها.

الفلبين كوريا الجنوبية اليابان بريطانيا

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