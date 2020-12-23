أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" تعود للتنقيب في شرق البحر المتوسط

10:31 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
سفينة المسح التركية "أوروتش رئيس" تعود للتنقيب في شرق البحر المتوسط

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت تركيا استئناف مهام سفينة التنقيب "أوروتش رئيس" في شرق البحر المتوسط، وذلك بإصدارها إخطار "نافتكس" جديد بالمنطقة حتى 15 يونيو.

وبحسب الإعلان، الذي نقلته وكالة "الأناضول" التركية، فإن السفينة ستواصل مهامها في شرق المتوسط برفقة سفينتي "أتامان" و"جنكيزخان".

وكان الإخطار السابق للسفينة قد انتهى نهاية نوفمبر الماضي.

وكانت السفينة عادت إلى ميناء أنطاليا جنوبي تركيا نهاية الشهر الماضي قبل قمة أوروبية كان مقررا أن يتم فيها بحث فرض عقوبات على البلاد بسبب إصرارها على استكشاف مصادر الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأقرت القمة بالفعل عقوبات مخففة على تركيا، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بأنه "متحيز وغير قانوني".

وتصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.

سفينة التنقيب أوروتش رئيس أنقرة لتركيا

الخبر التالى:

جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 195 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا