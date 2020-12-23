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كوريا الجنوبية تسجل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

05:50 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
كوريا الجنوبية تسجل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 17 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء عن السلطات الصحية أن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع بذلك إلى 52 ألفا و550.

كما ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 739 حالة.

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