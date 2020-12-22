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موسكو تأمل بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني قريبًا

11:24 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
موسكو تأمل بعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني قريبًا

دميتري بوليانسكي

الامم المتحدة - (أ ش أ)

أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن أمل موسكو، في أن تتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة خطوات نحو العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وبشكل كامل قريبًا.
قال بوليانسكي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء، "نأمل بأن الجانب الأمريكي سيستخلص الاستنتاجات الصائبة في نهاية المطاف"، مشيرًا إلى أنه "لم يطلب أحد من الولايات المتحدة أن تؤدي دور الشرطي العالمي"، وأضاف أن محاولات واشنطن أداء هذا الدور تبدو اليوم كأنها من مخلفات الماضي، وأن سياسة الضغوطات التي تتبعها ستنعكس عليها في نهاية المطاف.
وتابع: "ولذلك فإنه من المنطقي أن تعود الولايات المتحدة بشكل كامل وغير مشروط إلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا في إطار الصفقة النووية، وذلك من دون طرح أي شروط مسبقة".
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، فيما تشير التقارير الإعلامية إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن يدرس العودة إلى الاتفاق.

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دميتري بوليانسكي روسيا واشنطن الاتفاق النووي الإيراني

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