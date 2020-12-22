أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

أبوظبي تعلن العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر

08:30 م الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
أبوظبي تعلن العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر

الإمارات

وكالات

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الثلاثا، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24المقبل، الموافق ديسمبر الجاري.

وتبعًا للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص "PCR" في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.

الإمارات استقبال السياح فيروس كورونا

الخبر التالى:

دبي تطلق حملة مجانية للتطعيم ضد كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 126273

    عدد المصابين

  • 107162

    عدد المتعافين

  • 7130

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 77236327

    عدد المصابين

  • 54144915

    عدد المتعافين

  • 1700993

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:​3 توجيهات مهمة.. وزيرة الصحة تجتمع مع اللجنة العلمية لكورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا