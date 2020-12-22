أبوظبي تعلن العودة لاستقبال السياح الدوليين ابتداء من 24 ديسمبر
وكالات
أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اليوم الثلاثا، عن تحديث الإجراءات الوقائية والاحترازية المطبقة في إمارة أبوظبي للمحافظة على كافة المكتسبات الصحية المحققة وبعد تقييم شامل للأنشطة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أنه سيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الخميس 24المقبل، الموافق ديسمبر الجاري.
وتبعًا للإجراءات الاحترازية العالمية، اعتمدت اللجنة تقليص مدة الحجر الصحي للمخالطين إلى 10 أيام فقط، شرط إجراء فحص "PCR" في اليوم الثامن وأن تكون نتيجته سلبية.
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