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الكويت: 2.5 مليون دينار خسائر إلغاء 25 ألف تذكرة طيران

08:20 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
الكويت: 2.5 مليون دينار خسائر إلغاء 25 ألف تذكرة طيران

طيران الكويت

الكويت - (أ ش أ):
كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتي محمد المطيري، إن نحو 25 ألف تذكرة سيتم إلغاؤها بعد قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى الكويت، موضحا أن إجمالي الخسائر التي ستطال قطاع السفر خلال هذه الفترة تصل إلى نحو 2.5 مليون دينار.
وأضاف المطيري – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إن آلية استرجاع التذاكر تمر بعدة مراحل وخطوات؛ حيث تستغرق مدة استرجاع التذاكر للمسافرين نحو 60 يوما، نظرا لارتباط المدفوعات المالية لشركات السياحة والسفر مع شركات الطيران.
وأكد المطيري أن قطاع السياحة والسفر، يواصل خسائره جراء حظر الطيران مع عدة دول، بالإضافة إلى تعليق المطار حاليا، وهو ما يسبب كارثة اقتصادية للمكاتب بشكل عام.
وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن أمس الاثنين، تعليق رحلات الطيران التجاري من وإلى مطار الكويت الدولي وإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية؛ وذلك اعتبارا من الساعة 11:00 من مساء أمس، وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق أول يناير 2021.

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