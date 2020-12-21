نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية

تل أبيب- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية على الفور لمنع دخول الأجانب إلى البلاد وذلك في إطار إجراءات وقائية تهدف إلى منع انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا وبدأت تنتشر في العديد من الدول.

وفي مستهل جلسة لكابينت الكورونا قال نتنياهو إن الحجر الصحي داخل فنادق علاجية سيفرض على كل مواطن إسرائيلي سيعود الى البلاد بدءا من بعد غد الأربعاء.

وصادق كابينيت الكورونا على إرسال كل مواطن يصل إلى البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم إلى فنادق مخصصة للكورونا. وسيبدأ ذلك من بعد ظهر الأربعاء ولمدة عشرة أيام من العزل في حال اجتياز اختبارين للكورونا وكانت النتيجة سلبية، أو لمدة 14 يومًا دون اختبارات.

وفي حال وجود نقص في أماكن الإقامة في الفنادق، فستحدد وزارة الصحة الأولوية للعزل في الفنادق وستكون مخولة للسماح للبعض بالعزل المنزلي.

ومن ناحية أخرى، خرج مئات من الأطباء المساعدين إلى شوارع تل أبيب للاحتجاج على ظروف العمل السيئة وساعات العمل الطويلة.

ويجب على الأطباء المساعدين العمل مناوبات تصل إلى 26 ساعة في المرة الواحدة. وجرى تمديد لائحة خاصة تسمح بهذه الممارسة لثلاثة أشهر أخرى، رغم المظاهرات.

تمثل مسيرة اليوم الاثنين بداية إضراب من جانب الأطباء الشباب الذين يعتزمون العمل مناوبات في عطلة نهاية الأسبوع حتى إشعار آخر. ويبدو أن الإضراب سوف يزيد العبء على المستشفيات التي تعاني بالفعل من ضغوط العمل بسبب الجائحة.