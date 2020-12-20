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زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا

10:39 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب شرقي تركيا

أرشيفية

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" اليوم الأحد وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر بولاية "وان" شرقي البلاد، بالقرب من الحدود مع إيران.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان للإدارة أن الزلزال وقع عند الساعة السابعة و32 دقيقة صباحا (0432 بتوققيت جرينتش) بقضاء "باش قلعة"، على عمق 12.95 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وصرح عثمان أوتشار، مدير آفاد في وان، بأن أهالي ولاية هكّاري المجاورة شعروا بالزلزال.

وأضاف أنه على تواصل مع مسؤولي المنطقة التي تعرضت للزلزال وقادة الدرك، وأنه لا خسائر حتى الآن.

وأكد أوتشار أن فرق آفاد تواصل عملها في المنطقة للتأكد من عدم وجود أضرار.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999 ، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر الماضي زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.

زلزال تركيا

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