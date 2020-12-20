اعتقال رجل هدد بتفجير قنبلة يدوية في مبنى سكني بجورجيا
وكالات
اعتقلت الشرطة في جورجيا، مساء السبت رجلاً مسلحًا هدد بتفجير قنبلة يدوية داخل مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة تبليسي، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن قناة "روستافي 2".
وبحسب "روسيا اليوم" هدد المسلح بتفجير قنبلة يدوية بسبب ما يبدو أنه نزاع عائلي.
وذكرت تقارير تلفزيونية أن مفاوضات بدأت بين أجهزة الأمن والمعتقل استمرت لأكثر من ساعتين.
وقالت وزارة الداخلية الجورجية للصحفيين إن معلومات مفصلة عن الحادث ستنشر في وقت لاحق.
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