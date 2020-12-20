أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

اعتقال رجل هدد بتفجير قنبلة يدوية في مبنى سكني بجورجيا

12:06 ص الأحد 20 ديسمبر 2020
اعتقال رجل هدد بتفجير قنبلة يدوية في مبنى سكني بجورجيا

ارشيفيه

وكالات

اعتقلت الشرطة في جورجيا، مساء السبت رجلاً مسلحًا هدد بتفجير قنبلة يدوية داخل مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة تبليسي، وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن قناة "روستافي 2".

وبحسب "روسيا اليوم" هدد المسلح بتفجير قنبلة يدوية بسبب ما يبدو أنه نزاع عائلي.

وذكرت تقارير تلفزيونية أن مفاوضات بدأت بين أجهزة الأمن والمعتقل استمرت لأكثر من ساعتين.

وقالت وزارة الداخلية الجورجية للصحفيين إن معلومات مفصلة عن الحادث ستنشر في وقت لاحق.

اعتقال تفجير قنبلة يدوية جورجيا

الخبر التالى:

أستراليا: عزل سيدني عن بقية البلاد بعد ظهور حالات كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا