كورونا في السعودية: تسجيل 12 وفاة و249 إصابة جديدة

الرياض- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5919 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 249 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 357 ألفا و872 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 337 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 347 ألفا و513.