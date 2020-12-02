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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.8 مليون

08:12 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 63.8 مليون

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 63.8 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 63 مليونا و839 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين اقترب من 41 مليونا، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و479 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وألمانيا وبولندا وإيران وبيرو.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 116303

    عدد المصابين

  • 102816

    عدد المتعافين

  • 6666

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63658915

    عدد المصابين

  • 44057803

    عدد المتعافين

  • 1475636

    عدد الوفيات

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