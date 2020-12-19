مسيرة طلابية في بيروت احتجاجًا على رفع الأقساط في الجامعات الخاصة

بيروت - (د ب أ)

انطلقت مسيرة طلابية عصر اليوم السبت، من شارع الحمرا في بيروت للمطالبة بعدم رفع الأفساط في الجامعات الخاصة، والمطالبة بتأهيل الجامعة اللبنانية.

وانطلقت المسيرة من الشارع الرئيسي في الحمرا سيرًا على الاقدام، بمواكبة من القوى الأمنية.

ورفع الطلاب شعارات تطالب بحق التعليم للجميع ورفض رفع الأقساط.

وتأتي هذه المسيرة بعد أيام على رفع الجامعة الأمريكية في بيروت أقساطها وكذلك الجامعة اللبنانية الأمريكية، وسط تخوف الطلاب من قيام كل الجامعات الخاصة برفع الأقساط. كما طالب طلاب الجامعة اللبنانية بتأهيل الجامعة الوطنية.

وشارك في المسيرة عدد من أهالي الطلاب المغتربين للمطالبة بالسماح بتحويل الدولار إلى الطلاب في الخارج.

وحصل اشتباك مساء اليوم بين القوى الأمنية والطلاب عند مدخل الجامعة الأمريكية أثناء محاولة الطلاب التوجه إلى المدخل الرئيسي للجامعة.

وقامت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الطلاب، الذين قاموا برشق القوى الأمنية بالحجارة وعبوات المياه. كما أضرموا النار في مستوعبات النفايات، قبل أن تتمكن القوى الأمنية من فض المسيرة.