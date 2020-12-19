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زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق طهران

11:23 ص السبت 19 ديسمبر 2020
زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب شرق طهران

نتيجة زلزال - ارشيفية

طهران - (د ب ا):

أعلن حاكم مدينة دماوند بمحافظة طهران مهدي حيدري بأن زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر اليوم السبت المدينة الواقعة شرق العاصمة الإيرانية.

وقال حيدري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" انه تم الاعلان اثر الزلزال عن حالة التأهب وارسال فرق لتقييم الأوضاع إلى مختلف المناطق في نطاق الزلزال.

ولم يشر حيدري إلى ما إذا كان الزلزال قد أسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

يذكر أن إيران تتعرض دوما لزلازل أرضية عنيفة نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كانت أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990 وبلغت قوتها 7.7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 الف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

زلزال طهران مقياس ريختر إيران

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