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ألمانيا تعلن استجواب المعارض الروسي نافالني كشاهد في قضية تسممه

07:17 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
ألمانيا تعلن استجواب المعارض الروسي نافالني كشاهد في قضية تسممه

المعارض الروسي أليكسي نافالني

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الجمعة أنها حققت مع المعارض الروسي أليكسي نافالني منذ أيام قليلة كشاهد في قضية تسممه الذي وقع منذ 4 أشهر.

وأوضحت وزارة العدل الألمانية، حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن التحقيق مع نافالني جاء بوصفه "شاهد ضحية" وكجزء من طلب روسي.

وقد أعلن نافالني نفسه عن الاستجواب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت السلطات الألمانية إلى أن المحققين الروس لم يحضروا أثناء الاستجواب.

وأفادت "إيه بي سي نيوز" بأن نافالني اعترض صراحة على وجود المحققين الروس أثناء استجوابه.

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