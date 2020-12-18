أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

سعال جاف وصداع.. ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية بعد يوم من إصابته بكورونا (فيديو)

06:39 م الجمعة 18 ديسمبر 2020
سعال جاف وصداع.. ماكرون يكشف تطورات حالته الصحية بعد يوم من إصابته بكورونا (فيديو)

إيمانويل ماكرون

وكالات:
كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تطورات حالته الصحية بعد يوم من إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أنه عزل نفسه وفق القواعد الصحية.
وقال ماكرون، في فيديو نشره على حسابه على "تويتر"، اليوم الجمعة "ثبتت إصابتي بكورونا أمس.. وعزلت نفسي لأن القواعد الصحية تتطلب منا القيام بذلك".
وأضاف أن الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اتصل بجميع الجهات المحلية والدولية التي اختلط بها ماكرون لإبلاغها بإصابته بفيروس كورونا.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن شكره لجميع الرؤساء والقادة الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء.
وقال ماكرون إنه "يشعر بالصداع والسعال الجاف مثل جميع من أصيبوا بفيروس كورونا المستجد من قبل"، مضيفًا "سأبلغكم كل يوم بتطورات المرض".
وتابع "أنا شديد الحذر، ربما لحظة إهمال، جعلتني أصاب بفيروس كورونا".
ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس للمرة الأولى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.
وعقد ماكرون مؤتمرا صحفيا في قصر الإليزيه، بث على وسائل التواصل الاجتماعي، وحضره أعضاء في حكومته.
وأعلن الإليزيه أمس، إصابة ماكرون بالفيروس، وقال إن الرئيس الفرنسي يخضع حاليا للعزل الذاتي.

إيمانويل ماكرون فيروس كورونا السعال صداع قصر الإليزيه

الخبر التالى:

مفوضة حقوق الإنسان الأوروبية تدعو فرنسا إلى تغيير قانونها الأمني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 123701

    عدد المصابين

  • 105919

    عدد المتعافين

  • 7015

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 75273822

    عدد المصابين

  • 52846886

    عدد المتعافين

  • 1668166

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا