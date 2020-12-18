السعودية: استمرار انخفاض أعداد مصابي كورونا إلى 174 حالة

الرياض - (د ب أ):

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، استمرار انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في المملكة مسجلة 174 إصابة بعد أن سجلت أمس 181 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض (كوفيد - 19) في المملكة إلى 360 ألفا و690 حالة مؤكدة، بزيادة 174 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 181حالة.

وتم تسجيل 208 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 351 ألفا و573 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6101 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 3016 حالة، منها 436 حالة حرجة.