أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل فلسطينية قرب "باب الرحمة"

02:18 م الخميس 17 ديسمبر 2020
مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل فلسطينية قرب "باب الرحمة"

المسجد الأقصى

رام الله- أ ش أ:

اقتحم مستوطنون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت سيدة فلسطينية خلال تواجدها قرب مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بالقدس المحتلة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن 95 مستوطنا متطرفا، و12 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الناشطة المصورة، أثناء تواجدها قرب مصلى باب الرحمة، واقتادوها إلى جهة غير معلومة.

هذا المحتوى من

المسجد الأقصى رام الله فلسطين شرطة الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

الاحتلال الإسرائيلي يطلق الغاز ويصيب عشرات الطلاب والمعلمين في جنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 122086

    عدد المصابين

  • 105132

    عدد المتعافين

  • 6943

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 73111718

    عدد المصابين

  • 51206791

    عدد المتعافين

  • 1626231

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا