مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل فلسطينية قرب "باب الرحمة"

رام الله- أ ش أ:

اقتحم مستوطنون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت سيدة فلسطينية خلال تواجدها قرب مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بالقدس المحتلة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن 95 مستوطنا متطرفا، و12 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في المكان.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اعتقلوا الناشطة المصورة، أثناء تواجدها قرب مصلى باب الرحمة، واقتادوها إلى جهة غير معلومة.