رغم سلبية إصابته.. رئيس المجلس الأوروبي يدخل في حجر صحي
بروكسل- (د ب ا):
خضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للعزل الصحي، رغم ثبوت سلبية إصابته بفيروس كورونا، حسبما أعلنه المتحدث باسمه، باريند ليتس.
يأتي ذلك بعد إعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالفيروس.
كان ميشيل سافر إلى باريس لحضور فعاليات خاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتقى بماكرون في قصر الإليزية الاثنين الماضي.
مع ذلك قال ليتس في تغريدة إن السلطات الفرنسية أبلغته "أنه لا يعد مخالطا لماكرون". وخضع ميشيل يوم الثلاثاء لفحص كورونا.
وأضاف ليتس"مع ذلك، وبدافع الاحتياط، سوف يخضع الرئيس للعزل الذاتي". ومن المقرر أن يستمر ميشيل في أداء عمله.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُحجر فيها رئيس المجلس الأوروبي. ففي سبتمبر، دخل ميشيل في حجر صحي بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه الأمنيين بالفيروس.
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