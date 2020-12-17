الهند تسجل 24 ألفا و 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا
نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 24 ألفا و 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 9 ملايين و 951 ألفا و72 حالة.
ونقلت شبكة ان دي تي في الهندية عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 355 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 144 ألفا و 451 حالة.
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