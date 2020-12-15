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روسيا: مصرع 11 شخصا في حريق بمبنى لرعاية كبار السن

10:24 ص الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
روسيا: مصرع 11 شخصا في حريق بمبنى لرعاية كبار السن

ارشيفية

موسكو- أ ش أ:

لقي 11 شخصا حتفهم، الثلاثاء، جراء حريق بمبنى لرعاية كبار السن في جمهورية باشكيريا وسط روسيا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن جهاز الطوارئ في بشكيريا قوله، إن الحريق اندلع في مبنى خشبي يتكون من طابق واحد، في قرية إشبولدينو بمنطقة أبزيليلوفسكي شرقي بشكيريا.

وأتت النيران على مساحة تبلغ 72 مترا مربعا، فيما فتحت السلطات في جمهورية بشكيريا تحقيقا لتحديد أسباب الحريق.

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