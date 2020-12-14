الهند تسجل 27 ألفا و71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

نيودلهي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 9 ملايين و884 ألفا و100 حالة، وذلك عقب تسجيل 27 ألفا و71 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 143 ألفا و355 حالة، وذلك عقب تسجيل 336 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 9 ملايين و388 ألفا و159 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.