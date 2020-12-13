مظاهرة بموكب سيارات غربي ألمانيا بعد الإعلان عن الإغلاق الصارم
برلين - (د ب أ)
شهدت مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا مظاهرة بموكب سيارات احتجاجا على الإغلاق الصارم الذي تم الإعلان عنه اليوم الأحد.
وجاب المتظاهرون بسياراتهم شوارع المدينة، وقال أحد خطباء المظاهرة إن الإغلاق الجديد سيكلف مئات الآلاف وظائفهم.
من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إنه تم الإبلاغ عن مشاركة 50 سيارة في المظاهرة مشيرا إلى أن الاضطرابات التي تسببت فيها المظاهرة لحركة المرور كانت محدودة.
وكانت المستشارة الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن فرض إغلاق صارم في البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ديسمبر الجاري، سيقلص الحياة العامة بشكل كبير حتى العاشر من الشهر المقبل.
وبموجب الإغلاق سيتم غلق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.
الخبر التالى:مطار دبي الدولي يستقبل أول رحلة لخطوط جوية إسرائيلية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
121089
عدد المصابين
-
104710
عدد المتعافين
-
6898
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
72049891
عدد المصابين
-
50440112
عدد المتعافين
-
1610468
عدد الوفيات
إعلان