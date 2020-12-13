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تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

02:06 ص الأحد 13 ديسمبر 2020
تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السورية يوم السبت تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد وهي أكبر حصيلة يومية منذ تسجيل أول إصابة، مشيرة إلى شفاء 76 حالة ووفاة 15 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إجمالي عدد الإصابات في سوريا بلغ حتى الآن 9041 شفيت منها 4319 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 506 حالات.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في 22 مارس الماضي وأول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

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