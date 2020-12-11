تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات
أنقرة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 32 ألفا و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.
وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد 15 ألفا و977.
وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات، حيث تحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:جوتيريش يدعو إلى تعاون عالمي بشأن لقاحات كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
120147
عدد المصابين
-
104281
عدد المتعافين
-
6854
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
70711368
عدد المصابين
-
49139558
عدد المتعافين
-
1588247
عدد الوفيات
إعلان