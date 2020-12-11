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تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات

08:57 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة بكورونا وأعلى معدل يومي للوفيات

فيروس كورونا

أنقرة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 32 ألفا و106 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي يومي منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة - أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد 15 ألفا و977.

وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات، حيث تحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

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