أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان القاهرة السينمائي أسعار الذهب نبيل فاروق مرتضى منصور فيروس كورونا انتخابات النواب الطقس سد النهضة اشتراطات البناء والتراخيص البحث عن أكثم

إنترفاكس: انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي في روسيا

12:53 م الجمعة 11 ديسمبر 2020
إنترفاكس: انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي في روسيا

أرشيفية

(وكالات):

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر أمني وقوع انفجار نفذه انتحاري على الأغلب أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا.

وبحسب المصادر عينها فإن الحادث الذي وقع بقره تشاي شيركيسيا أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب.

هجوم انتحاري موسكو

الخبر التالى:

أردوغان يتهم الولايات المتحدة بـ"الإساءة إلى تركيا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 119702

    عدد المصابين

  • 104074

    عدد المتعافين

  • 6832

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 68475177

    عدد المصابين

  • 47348848

    عدد المتعافين

  • 1560948

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل سيتم تغيير نظام امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام؟.. الحكومة توضح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا