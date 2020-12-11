إنترفاكس: انتحاري يفجر نفسه أمام مبنى الأمن الفيدرالي في روسيا

(وكالات):

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر أمني وقوع انفجار نفذه انتحاري على الأغلب أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا.

وبحسب المصادر عينها فإن الحادث الذي وقع بقره تشاي شيركيسيا أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب.