تركيا: القبض على 11 شخصا للاشتباه بصلتهم بجماعات مسلحة

إسطنبول - (د ب ا):

اعتقلت الشرطة التركية 11 شخصا في اسطنبول للاشتباه بصلتهم بجماعات مسلحة ، حسبما ذكرت مصادر أمنية اليوم الجمعة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها بسبب القيود المفروضة على التحدث لوسائل الإعلام، إن شرطة مكافحة الإرهاب شنت عملية لإجهاض أنشطة المنظمات المسلحة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضافت أن الشرطة داهمت في وقت واحد 18 عنوانا واعتقلت 11 مشتبها به ، من بينهم أعضاء بتنظيمي داعش والقاعدة وهيئة تحرير الشام.

وأضافت أنه تم خلال العملية ضبط مواد رقمية ومسدسين فارغين و 16 طلقة تخص هذه المسدسات.

وتعرضت تركيا منذ 2013، لهجمات من تنظيم داعش اسفرت عن مقتل 315 شخصا وإصابة مئات آخرين، وردا على ذلك تشن تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب في داخل البلاد وخارجها لمنع المزيد من الهجمات.