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"فرانس برس": الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على تركيا

02:14 ص الجمعة 11 ديسمبر 2020
"فرانس برس": الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على تركيا

الاتحاد الأوروبي

وكالات

وافقت قمة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على تركيا.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا خلال القمة المنعقدة حاليا على توسيع قائمة العقوبات ضد تركيا على خلفية أعمال التنقيب التي تنفذها شرق المتوسط.

وتنقب تركيا في شرق المتوسط عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع اليونان وذلك رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. واليونان تدين القرار التركي وتعتبره "تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي".

الاتحاد الأوروبي تركيا

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