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ترامب: وقعت إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

06:39 م الخميس 10 ديسمبر 2020
ترامب: وقعت إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

دونالد ترامب

وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء يوم الخميس، أنه وقع إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية".

وأضاف "أن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!".

دونالد ترامب الصحراء الغربية ترامب تويتر

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