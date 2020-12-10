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بعد الضوء الأخضر.. كندا تطرح الجرعات الأولى من لقاح فايزر بعد أسبوع

01:05 م الخميس 10 ديسمبر 2020
بعد الضوء الأخضر.. كندا تطرح الجرعات الأولى من لقاح فايزر بعد أسبوع

لقاح فايزر

وكالات:

قالت الحكومة الكندية إن الجرعات الأولى من لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية المُضاد لفيروس كورونا، سيُطرح في أنحاء البلاد الأسبوع المقبل، على أن يُتاح لكل المواطنين بحلول نهاية سبتمبر 2021.

وأضافت الحكومة إن التطعيمات العامة لجميع المواطنين ستبدأ في أبريل المقبل، بعد تطعيم ذوي الأولوية، حسبما ذكرت "رويترز".

كانت وزارة الصحة الكندية أعطت أمس الأربعاء الضوء الأخصر للقاح الأمريكي الألماني، لتُصبح ثالث دولة في العالم تُقدم على ذلك بعد كلٍ من بريطانيا والبحرين.

ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "سنشهد بدء وصول 30 ألف جرعة الأسبوع المقبل، وفي الأفق عدد أكبر بكثير، لكننا سنواجه شتاء صعبا".

وجاء في الخطة التي أعلنتها الحكومة الكندية أن البلاد الآن "في وضع جيد يمكنها من تطعيم سكانها بالكامل في 2021"، فيما أشار بيان منفصل من وزارة الصحة إلى أن حملة التطعيم قد تستكمل بنهاية سبتمبر القادم.

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