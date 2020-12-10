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مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لمنع بيع طائرات "أف-35" للإمارات

01:03 ص الخميس 10 ديسمبر 2020
مجلس الشيوخ الأمريكي يحبط محاولة لمنع بيع طائرات "أف-35" للإمارات

مجلس الشيوخ الأمريكي

أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، محاولة لعرقلة خطة إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لبيع طائرات بدون طيار "مسيرة" بقيمة مليارات الدولارات للإمارات العربية المتحدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وذكرت "سكاي نيوز" عربية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي، أحبط محاولة لمنع بيع صفقة طائرات من طراز "أف-35" للإمارات.

جاء التصويت برفض 50 نائبًا وموافقة 46 عضوًا على اقتراح لإيقاف تمرير قرار يرفض الصفقة، التي أعلنت بعد توقيع اتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية.

وكان الرئيس ترامب، هدد رسميًا مساء أمس الأربعاء، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مساعي الكونجرس لعرقلة خططه لمبيعات عسكرية بقيمة 23 مليار دولار للإمارات.

وقال البيت الأبيض في بيان سياسته إن المبيعات تدعم بشكل مباشر السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي من خلال "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني الإيراني المتزايد والتهديدات" في أعقاب اتفاق السلام الأخير مع إسرائيل.

مجلس الشيوخ الأمريكي طائرات أف-35 الإمارات دونالد ترامب

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