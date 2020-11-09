السعودية: 25 فرقة مختصة بأعمال الرش بالمسجد الحرام على مدار الساعة

الرياض - (د ب أ)

خصصت إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام أكثر من 25 فرقة مختصة لأعمال الرش على مدار 24 ساعة بالمسجد الحرام وساحاته ومرافقه.

وأوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن بركات السويهري، أن الإدارة تستخدم أكثر من 500 لتر يوميًا من المبيدات السائلة وأجهزة الرذاذ التي تم اختيارها بعناية فائقة وغير ضارة للصحة، لرش كافة المواقع في المسجد الحرام وساحاته على مدار الساعة، لمكافحة الحشرات بكافة أنواعها ومنع تكاثره وانتشاره.

وأضاف السويهري أن ذلك يأتي حرصًا من قسم التعقيم المركزي ومكافحة الأوبئة بالإدارة على أن يبقى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه بيئة آمنة وخالية من الأوبئة، بعمليات رش استباقية تتم وفق جدولة معدة مسبقة للقضاء على الميكروبات عامة "بكتيريا وفطريات وفيروسات"، بالإضافة إلى قتل الحشرات والبعوض والآفات الأخرى، والقضاء على ملوثات الهواء البيولوجية من الكائنات الدقيقة والحشرات والبعوض.

وتقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برصد الظواهر السلبية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا في رحاب المسجد الحرام.

كما أعلنت الإدارة العامة للحشود والتفويج أنه تم السماح لـ920 ألف مصلٍّ، و408 آلاف معتمر من دخول المسجد الحرام من بداية فتح العمرة والصلوات حتى أمس الأحد، بما يمثل 75 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية.