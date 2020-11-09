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"أكسيوس": ترامب يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

09:55 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
"أكسيوس": ترامب يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024

دونالد ترامب

واشنطن - (د.ب.أ)

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2024.

وكتب موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الاثنين، استنادًا إلى مصادر مطلعة أن ترامب تحدث عن هذا الموضوع مع مستشاريه.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات الأمريكية التي خاضها قبل أيام أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن الذي فاز بها ليصبح الرئيس الأمريكي المنتخب.

ويسمح القانون في الولايات المتحدة بتولي منصب الرئيس لمدتين بحد أقصى سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

وفي حال اعتزم ترامب فعليًا الترشح لمنصب الرئاسة فإنه سيظل شخصية محورية في الحزب الجمهوري الذي سيطر عليه ترامب على نحو واسع خلال السنوات الماضية، كما يمكنه في هذه الحالة أن يجمع تبرعات لحملته الانتخابية.

كان ترامب أعلن اعتزامه ترشحه لانتخابات 2020، عند توليه السلطة في 2017.

دونالد ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية الحزب الجمهوري

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