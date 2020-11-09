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عدد قياسي من زوارق المهاجرين يصل إلى جزر الكناري

06:47 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
عدد قياسي من زوارق المهاجرين يصل إلى جزر الكناري

جزر الكناري

مدريد - (د ب أ)

شهدت جزر الكناري الإسبانية وصول أكثر من ألفي مهاجر مطلع هذا الأسبوع، في أعلى معدل للتوافد منذ أزمة اللاجئين عام 2006، حسبما تشير تقارير.

وصل نحو 2206 مهاجرين على متن 58 قاربا خشبيا، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية اوروبا برس.

وتضم جزر الكناري وجهات سياحية شهيرة مثل تينيريفى ولانزاروتى. اللتين أصبحتا وجهتين منتظمتين للمهاجرين الذين يفرون من الفقر والعنف والصعاب الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، في ظل قربهما من الساحل الشمالي الغربي لافريقيا.

وجرى تسجيل أغلبية المهاجرين في ميناء أرجينجين بجنوب غرب جزيرة جران كاناريا الرئيسية.

وأفادت تقارير بأن نحو 1800 شخص يقيمون هناك بأماكن مكدسة بالهواء الطلق.

ومنذ يناير، وصل نحو 13 ألفا و700 شخص سلسلة الجزر الإسبانية، أي بزيادة ست مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبعد التسجيل يتم تسكين الكثير من الوافدين الجدد في فنادق شاغرة نظرا لقيود السفر والصحة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

جزر الكناري مدريد المهاجرين

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