الشرطة النمساوية تباشر أكثر من 60 عملية دهم في إطار مكافحة الإرهاب

فيينا - أ ش أ

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الاثنين، أنها نفذت أكثر من 60 عملية دهم في 4 مناطق مختلفة وذلك في إطار مكافحة الإرهاب .

وقال المدعي العام النمساوي، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن "الشرطة النمساوية اعتقلت أكثر من 70 مشتبها بهم في حملة مداهمات لعدد من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي "الإخوان" و"حماس".

وأوضحت النيابة العامة أن هذه الحملة ليست مرتبطة بالهجوم الذي وقع في فيينا الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص بمن فيهم منفذ الهجوم.