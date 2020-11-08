جورباتشوف يأمل أن تستعيد روسيا والولايات المتحدة ثقتهما المتبادلة في عهد بايدن

موسكو- (أ ش أ):

قال ميخائيل جورباتشوف آخر رئيس للاتحاد السوفيتي قبل انهياره ، إنه يعتقد أن جو بايدن المرشح الديمقراطي الفائز في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية يفهم أهمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة معربًا عن أمله في أن تتمكن الدولتان من استعادة ثقتهما المتبادلة في عهده .

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها باللغة الإنجليزية عن جورباتشوف وصفه لبايدن على أنه "رجل معروف بخبراته الطويلة والممتدة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية" مشيرًا إلى أنه التقى بايدن عدة مرات عندما كان نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما وكانت آخر مرة التقاه فيها في شهر مارس 2009 وقد تحدث معه أنذأك لمدة ساعة تقريبًا في البيت الأبيض قبل أن ينضم أوباما لهما وبعد نقاش مفصل وودي تكون لديه انطباع بأن بايدن يعي أهمية العلاقات مع روسيا .

وأضاف جورباتشوف "آمل أن يكافح جو بايدن من أجل تطبيع العلاقات واستعادة الثقة بين بلدينا.. أنا واثق أن ذلك سيصب في مصلحة كل من أمريكا وروسيا".

وأردف قائلاً "كان هناك قدر كبير من الاهتمام بهذه الانتخابات على مستوى العالم وهذا أمر مفهوم.. هذا هو مكان الولايات المتحدة في خريطة السياسة العالمية.. العلاقات مع أمريكا مهمة للجميع ولكل الدول .. أثق أن روسيا في حاجة إلى علاقات جيدة مع الولايات المتحدة أيضا لكن ليس بأي ثمن بالطبع".