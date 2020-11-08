تسلسل زمني: ماذا سيحدث في أمريكا حتى تنصيب بايدن رئيسًا؟ (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

فاز المرشح الديمقراطي المُنتخب جو بايدن في سباق الرئاسة الأمريكية، ليُصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، متجاوزًا عتبة الأصوات اللازمة بالمجمع الانتخابي وعددها 270 صوتًا، والتي تؤهله سيدًا للبيت الأبيض.

ووفق الدستور الأمريكي، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس المنُتخب ظهر يوم 20 يناير المقبل، في "حفل تنصيب" بالعاصمة واشنطن، حيث يؤدي بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم أمام رئيس المحكمة العليا.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" بالتسلسل الزمني الآلية القانونية لما سيحدث اعتبارًا من الآن وحتى يوم التنصيب، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية: