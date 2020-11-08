نائب أردوغان يعلق على فوز بايدن: "لا يغير شيئا بالنسبة لنا"

أنقرة - (د ب أ):

صرح فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، اليوم الأحد، بأن نتيجة الانتخابات الأمريكية ليس لها تأثير على العلاقات مع تركيا، وأضاف أن أنقرة ستواصل العمل عبر القنوات الدبلوماسية مع حليفها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كما فعلت دائما.

ونقل موقع صحيفة "دايلي صباح" عنه القول في تصريحات تلفزيونية، تعليقا على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية: "أي انتخابات في أي بلد، وأي تغيير في السلطة لا يغير شيئا بالنسبة لنا. تركيا لها مصالحها ودبلوماسيتها".

وقال، في أول تعليق تركي رسمي على فوز بايدن، إنه رغم أنه من المتوقع أن تكون هناك فترة انتقالية فإن العلاقات الثنائية ستستمر كالمعتاد في الفترة القادمة، بغض النظر عمن هو رئيس الولايات المتحدة.

وقال إن تركيا تتوقع من واشنطن تجنب أي سياسات أحادية الجانب تجاه أنقرة.

ويخشى مراقبون أن انتخاب بايدن، الذي يتخذ موقفا أكثر صرامة تجاه تركيا بالمقارنة بالرئيس الحالي دونالد ترامب، يزيد من احتمالات فرض عقوبات ضد أنقرة بسبب شرائها أنظمة دفاعية روسية. ويعارض ترامب قيام الكونجرس بفرض عقوبات ضد تركيا.