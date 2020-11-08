ميركل تعتزم تطعيم أفراد الرعاية والأطباء بلقاح كورونا أولا

برلين - (د ب أ):

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استخدام اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في البداية لحماية النظام الصحي نفسه.

وقالت ميركل اليوم الأحد في تسجيل فيديو أجابت فيه على أسئلة مواطنين: "السؤال عمّن سيتم تطعيمه أولا سيتم مناقشته مع اللجنة الدائمة للتطعيم وأكاديمية ليوبولدينا للعلوم ولجنة الأخلاقيات".

واستدركت قائلة: "لكنني اعتقد أنني استطيع أن أكشف الكثير لدرجة أنني أقول إن الأولوية ستكون بالطبع لأفراد الرعاية الصحية والأطباء والأشخاص الذين يندرجون ضمن فئات الخطر. ولكن هؤلاء يمثلون بالفعل عددا كبيرا في بلدنا".

وأضافت ميركل أن الحكومة الألمانية تأمل في أن يتم اعتماد أولى اللقاحات قريبا للغاية، وتابعت: "حينئذ لن يكون متوافرا بالطبع كمية كافية من اللقاحات... لن يتم إجبار أحد على تلقي اللقاح، ولكنه سيكون قرارا طوعيا".

وأوضحت المستشارة أن الاستعدادات لحملة التطعيم تجري، لافتة إلى أن الولايات الاتحادية تخطط لمراكز تطعيم خاصة بها.

وأكدت ميركل أنه لا يزال لابد من فحص كم اللقاحات التي ستكون متوافرة ومدة التحصين التي يتمتع بها هذا اللقاح، لافتة إلى أن المهمة المحورية هي جعل جميع المواطنين بشكل إجمالي لديهم مناعة ضد الفيروس.

وقالت المستشارة الألمانية إنه إذا صار لدى 60 إلى 70 بالمئة من المواطنين لديهم مناعة –من خلال التطعيم أو من خلال تجاوز المرض- سيكون قد "هُزم الفيروس إلى حد ما... حينئذ سيمكننا رفع جميع التقييدات".