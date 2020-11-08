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نائب ميركل يرى نتيجة الانتخابات الأمريكية تحذيرا لألمانيا

10:46 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
نائب ميركل يرى نتيجة الانتخابات الأمريكية تحذيرا لألمانيا

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):

صرح نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولاف شولتس، بأنه يرى في فرز الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي خيّم عليها اتهامات بالتلاعب من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا لألمانيا أيضا.

وكتب شولتس الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد أن فرز الأصوات في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن مجرد إثارة سياسية استمرت لأيام ، بل كان أيضًا تحذيرًا قويًا. إنه تحذير لنا في ألمانيا أيضا مما يمكن أن يؤول إليه الأمر، عندما ينقسم مجتمع ما".

وأضاف الوزير الاتحادي أن الانقسام ليس من اختراع ترامب، ولكنه كان موجودا بالفعل من قبل، وتابع في مقاله: "الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) تناوله فقط واستغله بلا رحمة خلال فترة رئاسته وقام بتعميقه".

وأشار شولتس إلى أنه يمكن أيضا في ألمانيا رصد "أن المجتمع يتباعد"، لافتا إلى أن البعض يشعرون كما لو أنهم مواطنين من درجة ثانية، وأضاف أن هذا التطور يعد سيئا للغاية.

وأكد نائب ميركل أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الحليف الأهم والأكثر قربا لأوروبا وسوف تظل كذلك بعد الانتخابات، واستدرك: "ولكن دعونا نتعلم من الولايات المتحدة الأمريكية ونتجنب الأخطاء التي تجلب الكثير من المصائب".

أنجيلا ميركل ألمانيا الانتخابات الأمريكية

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