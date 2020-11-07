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ترودو يهنئ بايدن ويتطلع للعمل مع إدارته

09:15 م السبت 07 نوفمبر 2020
ترودو يهنئ بايدن ويتطلع للعمل مع إدارته

جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي

مونتريال - (د ب أ)

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، اليوم السبت، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وكتب ترودو: "إن بلدينا صديقان قريبان وشريكان وحليفان. نحن نتقاسم علاقة فريدة على الساحة العالمي، أتطلع حقا للعمل معا والبناء على ذلك معا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد رفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات، بعد أن توقعت وسائل إعلام أمريكية فوز منافسه جو بايدن، متعهدا بالمضي قدما في مزيد من الإجراءات القانونية.

وقال ترامب: "الحقيقة البسيطة هي أن الانتخابات لم تنته بعد".

وأضاف ترامب في بيان صادر عن حملته: "اعتبارا من يوم الاثنين، ستبدأ حملتنا في الدفع بقضيتنا في المحكمة لضمان الالتزام بالقوانين الانتخابية بالكامل وتنصيب الفائز المستحق".

وتوقعت وسائل الإعلام الأمريكية فوز بايدن بعد أيام من فرز الأصوات في الولايات المتأرجحة وظهور مؤشرات على أن ترامب ليس أمامه فرصة واقعية لهزيمة بايدن.

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