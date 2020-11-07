كامالا هاريس بعد فوز بايدن: مستعدة لبدء العمل
واشنطن - (د ب أ)
قالت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنها مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا .
وأضافت هاريس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه الانتخابات أكبر بكثير من مجرد انتخابات تتعلق بجو بايدن أو أنا، بل إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للقتال من أجلها.. أمامنا الكثير من العمل، ولهذا دعونا نبدأ".
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