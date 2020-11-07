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كامالا هاريس بعد فوز بايدن: مستعدة لبدء العمل

08:02 م السبت 07 نوفمبر 2020
كامالا هاريس بعد فوز بايدن: مستعدة لبدء العمل

كامالا هاريس

واشنطن - (د ب أ)

قالت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، إنها مستعدة لبدء العمل الذي أمامنا .
وأضافت هاريس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذه الانتخابات أكبر بكثير من مجرد انتخابات تتعلق بجو بايدن أو أنا، بل إنها تتعلق بروح أمريكا واستعدادنا للقتال من أجلها.. أمامنا الكثير من العمل، ولهذا دعونا نبدأ".

كامالا هاريس جو بايدن الانتخابات الأمريكية البيت الأبيض

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